Krásky Krainová a Bendová vědí, jak se rychle zbavit tuku, když dieta ani cvičení nezabírají

Zatímco dříve jsme si v únoru ještě v poklidu „hýčkaly“ povánoční kila, poslední roky není mezi odložením zimní bundy a obléknutím plavek moc prostoru na hubnutí. Jestli vám také vrtá hlavou, jak si čtyřicetileté hvězdy udržují postavu, kterou závidí i dvacetileté adolescentky, vězte, že nejde jen o dřinu v posilovně.

Není žádným tajemství, že Alice Bendová miluje dobré jídlo, a přestože cvičí, jsou zkrátka partie, které se jí nedaří shodit. „Rozhodla jsem se, že zhubnu, a to se mi taky podařilo. Cvičím, běhám, ale těchto stehýnek se prostě zbavit nedokážu," vysvětluje Alice Bendová, proč se rozhodla pro laserovou liposukci SlimLipo na Klinice YES VISAGE. I přesto, že se jedná o liposukci, odjela pak Alice do své druhé domoviny na Tenerife, kde bude muset plavky vyměnit za speciální kompresivní prádlo: „Fakt je ten, že prádlo, které budu muset nosit, není zrovna nejpříjemnější. Na druhou stranu, jak je vše díky němu dokonale staženo, tak když si obleču kalhoty, vypadá to naprosto úžasně," říká s úsměvem herečka.

Bohaté zkušenosti s touto liposukcí SlimLipo má na své oblíbené klinice i topmodelka Simona Krainová. „Už jsem tuto liposukci doporučila kamarádkám a odcházely vždy spokojené. Neváhala jsem tak ani u své sestry. Já jsem byla v dětství její pokusný králíček, s liposukcí byla ona můj. A potvrdila výsledky kamarádek,“ svěřila se se smíchem Simona. Zároveň přiznala, že i ona se po dětech musí tělu věnovat více a liposukci má v záloze také. Je otázkou, zda se o tom dozvíme či nikoliv. Z mužské části slavných se touto liposukcí netají například Michal David či Petr Kotvald.

Štíhlá postava a pevná kůže do hodiny.

Laserová liposukce SlimLipo není jen o zbavení se tuku. Liposukce „vysaje” tuk a laser nejen že zaručuje přesnou manipulaci, šetrnost a minimalizuje tvorbu modřin a otoků, ale hlavně také pracuje s pokožkou v ošetřované oblasti, která pak snadněji přilne zpět, zpevní se a vypne. To ostatně potvrzuje i MUDr. Tomáš Paduch, specialista na liposukce Kliniky YES VISAGE: „Právě působení laseru řadí tuto liposukci mezi nejmodernější a nejšetrnější liposukci současné estetické medicíny. Touto liposukcí lze kromě klasických partií jako bříško, boky, zadek či stehna řešit například i menší partie jako povislé paže nebo podbradek a dvojitou bradu.” Potvrdil také, že laserová liposukce SlimLipo je na Klinikách YES VISAGE v Praze, Brně, Ostravě i Bratislavě nejčastěji podstupovaným zákrokem a podstoupilo ji zde i mnoho známých osobností. Více o této liposukci naleznete na www.yesvisage.cz/slimlipo

Hubená postava zdarma

Podívejte se na video, jak Laserová liposukce SlimLipo pomohla paní Janě, Zdeně a Julianě:

