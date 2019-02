Už 26 let je Bartem Simpsonem: Martin Dejdar (53) díky dabování puberťáka nestárne

Martin Dejdar je zkušený dabér. Foto: archiv Prima Cool

Martin Dejdar (53) mu svůj hlas poprvé propůjčil už v roce 1993. „Bylo mi tehdy 26 let, byla to skvělá nabídka práce. Že existují nějací Simpsonovi, jsem tušil, ale ani jsem neměl moc veliké povědomí o tom, co to je. A hlavně asi ani tvůrci tehdy nevěděli, že to bude běh na tak dlouhou trať. To asi netušil nikdo,“ zavzpomínal herec a dabér na počátky animovaného seriálu o rodince ze Springfieldu.

Neštve ho, že ho lidé stále spojují s drzým puberťákem? „Ne, neštve. Ale samozřejmě když se bavím s lidmi, ptají se mě na něj. Co se mi nejvíc líbilo, citují různé jeho věty a hlášky, ale já si z toho nepamatuju nic – je toho tolik, ani nevím, kolik dílů už jsme dělali. Musím vždycky okamžitě vypnout a vše zapomenout, nebo by mi v tom množství asi praskla hlava,“ dodal Martin, který v pondělí jako Bart promluví v již 30. sérii Simpsonových.

V televizi dává přednost filmům a pořadům v českém znění. Dabingu podle něj rozhodně jen tak neodzvoní: „Lidé, kteří sledují televizi, jsou pořád ještě na češtinu zvyklí. Dabing byl vždycky u nás kategorie, která měla obrovskou tradici a mnohá díla jsou dabovaná stejně dobrá nebo dokonce lepší než originál.“