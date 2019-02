Herečka z populárního seriálu o lesbičkách vyrazila do společnosti: Bujné poprsí jí přetékalo z šatů

Jackie Cruz Profimedia.cz

Na premiéře filmu Miss Bala od režisérky Stmívání Catherine Hardwicke se to hvězdami jen hemžilo. Mezi přítomnými se objevila i představitelka drzé Marisol Gonzales ze seriálu z prostředí ženské věznice a mimo jiné lesbických vztahů Orange Is The New Black, Jackie Cruz (32).