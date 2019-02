Přítomní nevěděli, kam s očima: Talentovaná zpěvačka ukázala přítele i kalhotky v šatech s transparentní sukní

Dua Lipa Profimedia.cz

V loňském roce byl sice její vztah s Isaacem Carewem (32) jako na houpačce, na premiéře ale působili jako dvě hrdličky. Vloni v červnu se objevily zprávy, že byl Carew zpěvačce nevěrný, zvěsti však popřel a i Lipa mu, zdá se, věřila.

Lipa, která pochází z rodiny kosovských Albánců, rozjela slušnou pěveckou kariéru a sbírá jeden úspěch za druhým. Z cen BRIT Awards si odnesla hned dvě ocenění a stala se také nejstreamovanější zpěvačkou v Británii za rok 2018. Vysloužila si také nominaci na Grammy 2019, a to v kategorii Best New Artist. ■