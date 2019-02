Bučková ukázala rozbitá kolena: Nejsou prý následkem vášnivé noci nezadané krásky

Eliška Bučková Super.cz

Česká Miss 2012 Eliška Bučková (29) má pořádně rozbitá kolena. Prozradila, že to nejsou následky vášnivé noci, ale jejího působení v divadle. Zřídila si je na zkouškách muzikálu v divadle Broadway.

"Tančím s profesionálními tanečnicemi, jsou nižší než já a já se musím o to víc snažit, abych splynula s nimi. Tohle byla první zkouška, kde jsme jeli polovinu představení v kuse. Ladný pohyb na zem moc ladně nevypadal," řekla Super.cz Eliška.

S tancem Eliška hodně zápasí. "Jsem odkojená folklórním tancem a ten má daleko do dramatického tance na jevišti. Od pondělí do soboty jsem od rána do večera v divadle a pak ještě trénuju u zrcadla doma," dodala na přehlídce Jiřího Moravce na Zámeckém plese v Teplicích.

"Dnes jsem skončila zkoušku dřív, tak jsem tady v Teplicích. A užívám si tady s holkami něco, co už nemusím trénovat," dodala s úsměvem. ■