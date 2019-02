Aleš Lehký z Luneticu promluvil o problémech Martina Kociána s drogami! Budete se divit, co řekl

Aleš Lehký Super.cz

Aleš Lehký z kapely Lunetic se poprvé vyjádřil ke spekulacím, že Martin Kocián opět jede v drogách. O problémech Kociána ví, ale dušuje se, že když je s kapelou, je čistý jako lilie. "Když je s námi, tak určitě ne. Jsme s ním celý den, hlídáme ho, manažer ho hodně hlídá. Nastavili jsme si pravidla, že mu věříme. Můžu strčit ruku do ohně za to, že na těch 22 koncertech byl čistej," řekl Super.cz Lehký.

"To, jestli ve volném čase blbne, je věc druhá. Občas nám nepřijel na rozhovor do televize či do rádia... Jsem z toho trošku šedivej. Když je s námi, tak se hlídá, jinak by dostal do papuly. To jsem mu slíbil," vysvětluje.

"S Martinem je to vždycky nahoru dolů. Vzali jsme ho na podzimní turné, chodila spousta lidí, Martin byl lepší a lepší, byl úžasnej. My s ním máme občas starost ho na koncert dostat, má několik stanovišť, kde se dá najít. Všichni máme své starosti, úniky. Snažím se ho podporovat. Občas udělá chybu, šanci jsme mu dali a teď je jen na něm, jak se k tomu postaví," řekl Super.cz Aleš, který v kapele loni navrhnul, aby se Martin vrátil.

"Aktuálně s námi pokračuje. Na podzim snad opět vyrazíme na turné. Martina to myslím nabíjí a zase vrací do reality. Omluvil se nám všem, je to jen na něm, aby bojoval," dodal Lehký na Zámeckém plese v Teplicích, který moderoval. ■