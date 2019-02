Tady je to hodně vážné: Bagárová se kvůli zápasníkovi, kterého sbalila na internetu, stěhuje do Prahy

Monika Bagárová je vedle pohledného sportovce šťastná. Super.cz

Zpěvačka Monika Bagárová (24) už pár měsíců randí se zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem. A že jde o velmi vážný vztah, dokazuje i to, že už se spolu chystají i žít. Už za měsíc se stěhují do společné domácnosti v Praze.

"Je to tak. Stěhuju se z Brna a moc se na život s Machem těším. Beru to hodně vážně, s pokorou a je to velká láska. Pokud to takhle půjde dál, umím si představit, že bychom založili rodinu. Já si vždycky přála být mladá maminka," řekla Super.cz Monika.

Zamilovaná zpěvačka prozradila, že nejtěžší na jejich vztahu je, když vidí Makhmuda zápasit. "Máme oba vzájemné pochopení pro naši práci a chceme, aby jeden i druhý byl dobrý a nejlepší. Je to těžký v tom, že ho vidím zápasit. To je nepříjemný, to bolí. Není to úplně jednoduchý. Je to ta nejtěžší část vztahu v rámci jeho práce," přiznává.

"Mým úkolem je ho naplno podporovat, nechat ho soustředit se na tu práci a nechat ho skvěle se připravovat," upřesnila Bagárová, která byla tou, která oslovila zápasníka jako první. Seznámení proběhlo na sociální síti.

"Je to poprvé, co jsem začala takové seznámení. Poprvé jsem mu napsala já, to se přiznám. Začali jsme konverzaci. Ani jsem nečekala, že by se to rozvinulo. Říkala jsem si, jestli bude takhle úspěšnej krásnej chlap takový i uvnitř. Byl to oříšek. Když jsme se poprvé viděli osobně, tak mi ukázal, že je to krásný člověk s velkým srdcem. A to je důležitý," dodala v ateliéru Jakuba Ponera, kde zkoušela šaty na Česko-Slovenský ples. ■