Na paměť si zatím rozhodně nestěžuje: Bohouš Josef si texty z Galilea pamatuje i po 15 letech

Spousta textů a žádný nevypadne z paměti. Nejenom herci, ale i zpěváci toho v hlavě za roky na jevišti nosí nespočet a většinou nic nezapomenou. Tak je na tom i Bohouš Josef (56), který se po patnácti letech vrací do hvězdně obsazeného muzikálu Galileo.

„Je to moc příjemné, protože po těch letech něco v té hlavě zůstalo, takže to stačilo jen tak oprášit, a je fajn se zase setkat s těmi lidmi, se kterými jsme to dělali,“ svěřil zpěvák, který měl stejně jako jeho kolegové na zkoušení znovuobnovené premiéry, která je naplánovaná na 6. února, pouze 8 dní.

„Na dovolené v létě jsem si texty malinko zopakoval a potom někdy minulý týden a je to tam,“ prozradil s úsměvem zpěvák, který je rád, že mu padnou po letech i jeho kostýmy k roli dominikánského mnicha Giordana Bruna, kterého ztvární. „Kalhoty mi jsou docela volné, kostýmy jsou původní, jsem rád, že se do toho vejdu a mám radost, že jsem o něco menší,“ svěřil se Bohouš Josef. ■