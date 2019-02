První snímek šťastné rodinky: Ochrnutý Muž roku Martin Zach ukázal manželku i novorozeného syna!

Martin Zach s manželkou Martinou a synem Adrianem Foto: archiv M. Zacha

Muž roku 2009 Martin Zach (33) se stal v lednu otcem. Jen pět měsíců po svatbě přivedla na svět jeho manželka Martina prvního společného potomka. Martin je připoutaný na invalidní vozík. Den po svém triumfu na Muži roku nešťastně skočil na lyžích do rybníku Kačák a ochrnul.

"Je to kluk jako buk. Narodil se už 17.1. v Příbrami. Jmenuje se Adrian. Je to neuvěřitelný, jak je malinkej a krásnej. Je to fakt úžasný a maminka zvládá všechno parádně," řekl Super.cz Zach, kterému se daří i pracovně.

"Jako vozíčkář jsem viděl největší problém v tom, že prakticky není možné sehnat vhodné oblečení pro vozíčkáře. Tak jsem se rozhodl ho začít nechat vyrábět a prodávat za přijatelné ceny, aby si ho všichni mohli dovolit," dodal Zach. ■