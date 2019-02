Krásná modelka opět provokuje v bikinách i nahoře bez. Dva porody se na jejím těle vůbec nepodepsaly

Candice Swanepoel Profimedia.cz

Modelka Candice Swanepoel (30) je sama sobě rozhodně nejlepší reklamou. Její instagramový účet je momentálně plný snímků v plavkách její vlastní značky Tropic Of C. Značku uvedla na trh začátkem loňského roku a těší se velkému úspěchu, možná právě díky tomu, že ji sama promuje na sociálních sítích.

Matka dvou dětí se vrátila vloni v listopadu na přehlídkové molo ve spodním prádle Victoria´s Secret. I po dvou porodech vypadá bezvadně, vždy však tíhla k vlastní tvorbě. „Někdy, když jsem předváděla produkty jiných, nevěděla jsem nic o tom, jak vznikly, ale i to je součástí mé práce. Miluji, že si to teď můžu dělat po svém,“ svěřila magazínu Fashionista, co ji vedlo k založení vlastní značky.

„Je to jako moje třetí dítě“, řekla o svém podnikání jihoafrická kráska, která má s partnerem Hermannem Nicolim syny Ariela (7 měsíců) a Anacu (3). Pár se poznal, když modelce bylo pouhých 17 let, v roce 2015 se zasnoubili, ale od loňského listopadu se spekuluje o rozchodu. Ten pár zatím nepotvrdil. ■