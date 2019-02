České herečky vyvedly partnery: Kubařové fandil divadelní režisér, Bokové vítěz reality show

Veronika Khek Kubařová s manželem, divadelním režisérem Pavlem Khekem Herminapress

Už z názvu je patrné, že hlavními představitelkami filmu jsou ženy - ztvárnily je Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Tereza Kostková a Zlata Adamovská -, které běhají. A s tím herečky trochu bojovaly.

„Existovalo deset let v mém životě, kdy jsem opravdu hodně běhala, a to tělo si relativně rychle vzpomnělo,“ řekla Kostková, ovšem s tím, že nyní dává přednost jiným druhům sportu. Stejně tak Boková. „Jsem zarputilý neběžec, říkala jsem si, že by to mohla být docela sranda. Mám ráda například jógu,“ svěřila nejmladší z filmových dcer Zlaty Adamovské.

Kostková do Lucerny, kde se slavnostní premiéra konala, vyrazila se synem Tondou, který si ve snímku Martina Horského rovněž zahrál. Zbývající jmenované doprovodili partneři. Adamovskou herec Petr Štěpánek, Veroniku Khek Kubařovou režisér Pavel Khek a Jenovéfu Bokovou vítěz reality show Robinsonův ostrov Martin Složil. Kdo další snímek, jenž dorazil do českých kin, přišel zhlédnout, se podívejte níž. ■