Jako sexy vdova: Jitka Čvančarová si odskočila od mateřských povinností mezi lidi, do práce se ale nehrne

Prožívá to nejkrásnější období v životě a rozhodně si ho nechce nechat vzít. Jitka Čvančarová (40) tráví většinu času se svou rodinou a pečuje o půlročního syna Theodora. I když si tentokrát od mateřských povinností odskočila, naplno do práce se ještě nechystá.

„Já myslím, že jsem celkem vědoucí a že si vážím toho daru a toho, že vám každá máma řekne, že ten přítomný čas je nejvíc, co můžete dostat s tím miminem. Takže jsem si vědoma té vzácnosti přítomnosti a určitě se nevrhám do práce,“ prozradila pro Super.cz herečka s tím, že z nového člena rodiny je nadšená i její starší sestra Elenka (7).

„Elenka si psala Ježíškovi o to, aby měla sourozence, psala několik dopisů a hrozně se těšila na bratříčka nebo sestřičku, neměla v tom prioritu, a je to milující ségra, takovou by si přál úplně každý,“ svěřila Jitka na tiskové konferenci nového seriálu Černé vdovy, v němž si zahrála jednu z hlavních rolí.

„Ta Johana, kterou ztvárňuji, je taková velmi racionální, je odhodlaná a má osobnost na to dovést věci do konce a je mozkem celé té operace,“ prozradila herečka, která v černém modelu vypadla na tiskové konferenci naprosto skvěle. „Černé vdovy jsou o třech ženách, kterým došla trpělivost se svými protějšky, ať už s muži nebo příteli, a rozhodly se, že to radikálně změní,“ dodala na závěr herečka. ■