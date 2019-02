Tito mladí Češi patří mezi 15 nejkrásnějších modelů planety. Jsou bohatší o víc jak tři mega

Tahle trojce patří mezi naděje světového modelingu. Zleva Martin Burian, Jasmína Simová a Marie Sýkorová Michaela Feuereislová

Už se stalo milou tradicí, že se čeští a slovenští začínající modelové dostávají na přední místa ve světových soutěžích. Platí to také pro 35. ročník světového finále Elite Model Look, kde se Marie Sýkorová probojovala do deseti nejlepších a Martin Burian skončil v nejlepší pětce. Oba jsou vítězové národního finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look ČR 2018. Ani naši východní sousedé nezůstali pozadu a vítězka za Slovensko Jasmína Simová se dostala do TOP 15.