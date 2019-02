Ilustrační foto Profimedia.cz

Každá žena není v kuchyni tak zručnou hospodyňkou jako Magdalena Dobromila Rettigová. Tato blondýna se má ještě co učit. K mixéru si nejspíš nepřečetla návod a jeho obsah chtěla ochutnat lžící v době, kdy v něm rotovaly nože. Kdyby dovnitř strčila prst, dopadlo by to o poznání hůře.