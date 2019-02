Cher (72) úspěšně vzdoruje času: Popová babička si může dovolit tento rajcovní kostým

Cher odmítá stárnout. Profimedia.cz

S Cher to přitom v roce 2014 bylo nahnuté. Zpěvačka tehdy neodehrála všechny koncerty svého Dressed to Kill Tour. Přecenila své síly a připustila, že už není v nejlepší kondici. Fanoušci se tehdy obávali, že už ji na pódiu neuvidí.

Cher je mile překvapila, když loni vyrazila na Here We Go Tour ke své nejnovější desce Dancing Queen. Oprášila hity kapely ABBA a vrátila se na scénu v nejlepší formě.

I po sedmdesátce má potřebu na pódiu provokovat. Stále může oblékat kostýmy jako dvacítka. V outfitu inspirovaném érou starověkého Říma ukázala své štíhlé nohy. Cher momentálně koncertuje v USA, v září se se svou show přesune do Evropy. Praha ale v jejím diáři není. Fanoušci na ni mohou vyrazit do sousedního Německa či Rakouska. ■