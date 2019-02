Vévodkyně Kate a Meghan se staly oběťmi šikany: Musel zasahovat královský palác!

Kate a Meghan Profimedia.cz

Ani vévodkyně Kate (37) a Meghan (37) se šikaně na internetu nevyhnou, a to ani nejsou majitelkami účtů na sociálních sítích. Podle magazínu Hello! Kensingtonský palác vyzval sociální sítě, aby odstranily nadávky a rasistické a sexistické narážky na adresu vévodkyň.

„Palác jedná s Instagramem. Momentálně pracují na tom, aby se situace zlepšila,“ svěřila královská korespondentka z magazínu Emily Nash v pořadu Good Morning America. „V některých případech byla zapojena policie,“ doplnila.

Instagramový a twitterový účet Kensingtonského paláce sleduje dohromady devět miliónů fanoušků. V posledních měsících se mluví o rivalitě mezi vévodkyněmi a fanoušci na sociálních sítích si tak vybrali své favoritky, se kterými prostřednictvím sociálních sítí sympatizují. Svých oblíbenkyň se pak zastávají a těm druhým nadávají.

Internetoví posměváčci se neštítí těch nejhorších nadávek, speciálně útoky na Meghan začaly být neúnosné. „Zdá se, že bylo dosaženo pomyslného vrcholu a nemůže to takhle jít dál,“ doplnila Nash v rozhovoru.

Kate ani Meghan však nejsou žádné výjimky, co se týče kyberšikany. Výzkumy potvrdily, že více než polovina lidí, kteří mají problém s šikanou na internetu, jsou ženy. I proto vznikla kampaň #HelloToKindness, založená právě Emily Nash z Hello! magazínu, která vyzývá k pozitivním komentářům. Kampaň vznikla poté, co magazín v minulém týdnu zaznamenal zvýšený nárůst negativních komentářů na adresu vévodkyň na svých sociálních sítích, a to až o 50 procent. ■