Bagárová bude na plese zářit v šatech za 180 tisíc. Hlídat ji bude její zápasník MMA

Monika Bagárová Super.cz

"Zkoušíme velikosti, přemýšlíme. Bude to krásný zajímavý kousek. Bude to z drahých kamenů, viděla jsem návrh, čemu bychom se chtěli přiblížit. Mám z toho radost," řekla Super.cz Monika na zkoušce šatů u návrháře Jakuba Ponera.

Látka bude velmi podobná té, kterou vynesla Nikol Švantnerová (25) na filmovém festivalu v Karlových Varech. Její šaty byly velmi průhledné.

"Nahá nebudu. Šaty Nikči jsem viděla a byly nádherné. A díky tomuto návrhu jsem věděla, že to bude s Kubou fajn spolupráce. Nebudou průhledné, nebude to až tak. Ale bude to krásné," usmívá se Monika.

"Šaty budou v hodnotě 180 tisíc korun. Vrchní část bude z křišťálové sítě. Budou mít sexy střih doplněný o zajímavé prvky. Doplní je kabelka a boty vyrobené přímo k šatům," řekl Super.cz návrhář Jakub Poner.

Se svojí novou láskou půjdou poprvé na akci ruku v ruce. "Objevíme se tam spolu. Jsme domluvení. Oba se těšíme. Bude to poprvé, co budeme ve společnosti, když nepočítám prosincový zápas v O2 Areně, kde jsem ho byla podpořit," dodala. ■