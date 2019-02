Pauza v rehabilitačním zařízení jí prospěla: Dcera krále popu si vyrazila s přítelem

Paris Jackson s přítelem Profimedia.cz

„Naše rodina vždy odvracela tvář, pokud se objevilo něco, co se snažilo poškodit někoho z nás. To jsme prostě my, Jacksonovi. Tentokrát ale nemůžeme jen nečinně přihlížet, zatímco probíhá veřejný lynč. Michael tu není, aby se mohl bránit, jinak by tato obvinění vůbec nevznikla,“ vyjádřila se rodina zesnulé hvězdy na adresu kontroverzního dokumentu.

Dokument byl uveřejněn poté, co se objevily zprávy o tom, že se Paris odebrala do rehabilitačního zařízení, aby pracovala na své duševní a fyzické kondici. Mladá modelka se s psychickými problémy potýká už od dětství, dokonce se v minulosti pokusila o sebevraždu.

„Ano, dala jsem si pauzu od práce, sociálních sítí a telefonu, protože někdy je toho zkrátka moc a každý si zaslouží pauzu. Jsem šťastná a zdravá a cítím se lépe než kdy jindy,“ vzkázala fanouškům na sociálních sítích. ■