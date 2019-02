Bývalá misska si opět užívá v exotice: Tuhle sexy figuru má díky surfování!

Modelka si užívá u Indického oceánu. Foto: Super.cz/Instagram M. Štoudkové

„Je to tady báječný. Včera jsem do toho trochu šlápla, dala jsem si dvakrát surf, večerní jógu a večer ještě videocoaching a tři piva. Usínalo se skvěle,“ svěřila se modelka, která cestování miluje, do exotických krajin tak vyráží zpravidla několikrát do roka.

Štoudková rozhodně nemůže být bez pohybu, a tak se právě díky pravidelnému sportování může chlubit dokonalou figurou. Ve dvoudílných plavkách vypadá Michaela prostě skvěle. ■