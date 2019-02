Nahoře má už 8 kilogramů: Sexy tanečnice ze StarDance se pochlubila rostoucím bříškem v 7. měsíci!

Těhotenství je na Kataríně už vidět. Foto: instagram K.Štumpfové

„26. týden, + 8 kg a strašně hodně energie. Nechápu, kde se to ve mně bere, ale užívám si to plnými doušky, protože to za chvilku skončí,“ svěřila se na sociální síti Slovenka, které bříško ohromně sluší.

Katarína je v 7. měsíci těhotenství a rozhodně ji netrápí žádné těhotenské nevolnosti či potíže. Někdejší hvězda StarDance, která po boku známého moderátora před pár lety oslňovala na tanečním parketu, už taneční boty asi jen tak neobuje. Spíše než tanci se věnuje módnímu a lifestylovému blogu a připravuje se na mateřství. ■