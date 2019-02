Gábina Partyšová promluvila o exmanželovi, který čeká dítě s předchozí ženou

Gabriela Partyšová prolomila bariéru mlčení. Michaela Feuereislová

Partyšová se na téma svého předchozího manželství dlouho nevyjadřovala, údajné útoky ji ale přiměly k několika slovům.

„Opět a opakovaně se o sobě dočítám z médií, jaká jsem krom jiných urážek rozvracečka vztahů. Vadí mi lež obecně. Měla jsem dva životní partnery, ani jednomu jsem nezničila vztah. Jejich předešlé vztahy byly zničeny, ukončeny ještě před naším podáním ruky a prvním políbením,” píše Gábina na Instagramu na téma svých manželství s Josefem Koktou a Danielem Farnbauerem. Nálepku zlatokopky tak evidentně odmítá.

„S oběma muži jsem se rozešla důstojně. To, že si oba našli partnerky a zplodili s nimi děti, je celkem normální. Lidé se prostě rozmnožují,” dodala Partyšová k exmanželovi a svým vztahům vůbec. „Když se vám něco nelíbí, řekněte to, sdělte to, vykřičte to. Postavte se za sebe. I když by vás to mělo stát třeba právě manželství,” poradila nakonec. ■