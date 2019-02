Manželka Rosického se prý brzy vrátí na televizní obrazovku. Počasí už ale hlásit nechce

Radka se brzy vrátí na scénu. Herminapress

Radka nechtěla prozradit, o jaký televizní pořad by se mělo přesně jednat. Jedno je ale jisté - nebude znovu hlásit počasí. „Když jsme se vrátili do Česka, dostala jsem nabídku znovu moderovat počasí. Jelikož jsem tuhle práci dělala osm let, tak jsem to odmítla. Nebyla to špatná práce, ale mám pocit, že už jsem v jiné roli. Vstávání do Snídaně s Novou bych už organizačně nezvládla,” vysvětluje držitelka titulu II. Vicemiss České republiky pro rok 2002.

Rodina má zkrátka přednost. „Jsem ráda se synem a s rodinou. Nejsem ten typ ženy, která by se urputně hnala za kariérou. Pokud ale přijde nějaká zajímavá nabídka, ráda ji přijmu,” říká Radka Rosická. ■