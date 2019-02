Olga Menzelová sdílela snímky s manželem Jiřím: Jak se nemocnému režisérovi daří?

Jiří Menzel s manželkou Olgou Foto: Facebook O. Menzelové

Když jsme s Olgou Menzelovou (41) mluvili naposledy, bylo to asi měsíc před Vánocemi, byla ráda, že má svého manžela, režiséra Jiřího Menzela (80), jenž předloni v listopadu prodělal vážnou infekci mozku, po téměř roce v nemocnicích a ústavech zase doma. „Je to lepší, ale je to náročné,“ svěřila Super.cz.