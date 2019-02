Po porodu jí zůstalo 7 kilo nahoře: Takhle to sluší Dominice Mesarošové v hodně těsných šatech s výstřihem

Dominika Mesarošová Super.cz

Modelka Dominika Mesarošová (33) se objevila na plesové události roku Plesu jako Brno. Neměla to daleko. V moravské metropoli s partnerem Tomášem Novotným a synem Eliánem žijí. Zatímco rodiče vyrazili do společnosti, chlapečka hlídala Tomášova maminka.

"Malej je hrozně hodnej, spinká celou noc, můžeme si dovolit, aby ho babička pohlídala a odskočit na takovou akci. Hrozně jsme se těšili," řekla Super.cz Dominika.

Ta se čtyři měsíce po porodu dala na shazování kil.

"Pustila jsem se do toho, od 15. ledna mám krabičkovou dietu, poctivě doma cvičím, dojíždí mi trenérka, chodím na procedury na odvodnění," vyjmenovala s tím, že jí chybí shodit sedm kilo. "Jsem zvyklá na nižší váhu, těším se na to, až zhubnu. Dělám pro to maximum, ono to půjde," dodala Mesarošová, která si může dovolit dietu a cvičení i proto, že syna nekojí. ■