Chlap v ženském těle: Vignerová vážně porušila dress code na plesové události! Podívejte se, čím se provinila

Aneta Vignerová Super.cz

Modelka Aneta Vignerová (31) vypadala sice na Plese jako Brno dokonale, ale přesto byla úplně mimo dress code. Pro ženy byly předepsány dlouhé večerní šaty a uzavřené lodičky. "Dress code plesu je BLACK TIE. Pánové mohou namísto smokingu zvolit i tmavý oblek s motýlkem. Ženy by měly mít dlouhé šaty a uzavřené lodičky. V nevhodném oděvu vás nebudeme moci vpustit do sálu," znělo v zadání pořadatelů velkolepé plesové události.

Aneta přišla oblečená v pánském stylu, motýlka však neměla. "Chtěla jsem být trošku netradiční, mám ráda pánský styl. Vždy se chodí v šatech, za rok mám spoustu přehlídek, kde je mám na sobě, tak ať je to trošku osobitější. Jsem ve smokingu akorát v ženském těle. Jen nemám motýlka," řekla Super.cz sexy modelka.

Anetě pánský styl skvěle sedí, vypadá skvěle ve všem, co si obleče, jen by ho ale měla zvolit na jinou příležitost. Dress code by měl být vždy dodržován. ■