Herectví teď odsouvá na druhou kolej: Jenovéfa Boková si dala za úkol dokončit školu!

Jenovéfa Boková se nyní věnuje studiu. Super.cz

Zatímco loňské léto a podzim měla převážně pracovní, nyní se Jenovéfa Boková (26) musí věnovat úplně jiným aktivitám. Herectví přesunula tak trochu na druhou kolej a chce se nyní opět položit do studia.

„Soustředím se teď spíš na dokončení studia na HAMU, takže teď jsem spíš zase studentka,“ prozradila Jenovéfa s tím, že má před sebou psaní diplomové práce a učení na zkoušky. Mezi šprtáním si ale udělala čas na tiskovou konferenci k nové komedii Ženy v běhu, ve které se objeví. Premiéru má 31. ledna.

Jenovéfa získala roli jedné z dcer Zlaty Adamovské, která se svou rodinou trénuje na maraton. A stejně jako její postava, ani samotná herečka tomuto sportu nikdy nepropadla. „Nemám ráda běhání. Mám ráda jógu a ty klidnější druhy sportů, ale běhání pro mě bohužel není,“ prozradila Jenovéfa s tím, že se na natáčení vůbec nepřipravovala.

„Jsem zarputilý neběžec, říkala jsem si, že by to mohla být docela sranda,“ svěřila herečka s tím, že zatímco někteří lidé si u běhu čistí hlavu, ona má ráda trochu jiné aktivity. „Určitě zajít si na pivo s přáteli, do kina, na koncert a stoprocentně si vždycky vypnu hlavu na józe,“ dodala herečka. ■