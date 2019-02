Vnadná modelka vystavila luxusní ňadra v bikinách. Urostlý přítel by si ji měl raději pořádně hlídat

Demi Rose Profimedia.cz

Slavný DJ si svou milou musel střežit, když vystavila vražedné křivky v bikinách. Pár spolu randí od roku 2017, a tak je Chris na zvýšenou pozornost kolem své přítelkyně nejspíš zvyklý. A kdo ji nepotkal v Mexiku, o nic nepřišel, Demi svých osm miliónů sledujících na Instagramu pravidelně zásobuje sexy snímky a novinkami ze soukromí.

Britská kráska a její americký přítel mají sice dům na Ibize, ale Demi doufá, že se co nejdříve přestěhuje do Los Angeles, kde chce následovat svůj sen stát se herečkou. „Nemůžu si být jistá, že se mi to povede, ale dám do toho všechno,“ svěřila v minulosti. ■