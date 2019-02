Módu nemusí kvůli partnerovi Mirku Etzlerovi zase tolik řešit: Má rád, když na sobě ženská nemá vůbec nic

Helena Bartalošová na zkoušce plesových šatů. Super.cz

Na Český ples sice Helena Bartalošová vyrazí nejspíš bez svého partnera Mirka Etzlera (54), to ale neznamená, že by se nechtěla líbit jiným. My jsem ji zastihli na zkoušce šatů v salonu Petry Pilařové. Zkoušku si Helena náramně užívala. „Je to skvělé. Jsem tady podruhé a jsem nadšená.”

Sympatická blondýnka porodila známému herci před sedmi měsíci syna Samuela a zatím se nedostala na předporodní váhu. Podle toho také vybírá šaty do společnosti. „Dávám přednost volnějším šatům. Musí to být sexy, ale decentní. Zakrývat to, co je moc vidět,” říká Helena, která si prý libuje ve výstřizích na zádech.

Pravdou je, že kvůli partnerovi se ale Bartalošová nemusí příliš zdobit. „Mu je to úplně jedno. On má rád, když na sobě nemá ženská vůbec nic. I kdybych měla tepláky, tak to neřeší,” smála se Helena Bartalošová. ■