Vztah Noida s exmanželkou se radikálně zlepšil: Zpěvák už viděl její miminko

Vašek má se svou dcerou Terezkou krásný vztah. Ukázala mu sestřičku. Video: archiv V. Noida Bárty

„Miminko mi dcera Tereza ukázala přes videochat na internetu,” říká nadšeně. Vašek se bál, aby jeho dcera nežárlila na nejmladší přírůstek do rodiny, ale k tomu zřejmě nedochází. „Chová se jako velká sestra,” tvrdí zpěvák, kterého jsme potkali na vyhlášení českého reprezentanta do Eurovize. „O miminku si povídáme pravidelně. Zlobím ji a ptám se, co říkala. Ona mi vždycky vysvětluje, že miminko ještě nemluví. Nebo se jí ptám, jestli někam neodešla a ona mně vysvětluje, že ještě nechodí,” směje se Vašek.

Kromě hudební tvorby se Noid věnuje hlavně své dceři. „Byli jsme spolu v Alpách, kde jsem ji naučil plavat a lyžovat. Musím podotknout, že jí maminka dala dobrý základ k lyžování. Musím uznat, že jsem slízl smetanu," vyprávěl hrdý tatínek Noid. ■