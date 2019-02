Albert Černý prozradil, že ho s krásnou partnerkou seznámila Maxová. I o tom je píseň, kterou zazpívá na Eurovizi

Lake Malawi - Friend Of A Friend

„Tohle je první píseň, kterou jsem v životě složil se spoluautory, konkrétně klávesistou kapely Chinaski Honzou Steinsdörferem a polským producentem z Varšavy Maciejem Mikolajem Trybulcem. Bylo to poprvé, co jsem se otevřel a připustil jsem někoho ke skládání," prozradil Albert.

A co chtěli písní autoři říci? „Myšlenkou je, že stačí člověku tři lidi, aby mohli obsáhnout celý svět. Lidé, kteří mým životem jen tak proletí, jsou v konečném důsledku velmi důležití. Kdyby v mém případě nebylo Terezy Maxové (47), nikdy jsem nepoznal svou přítelkyni,” připomněl Albert svou partnerku Barboru Podzimkovou, se kterou se sblížil na jedné z charitativních akcí Maxové. „To jsou lidé, kterým říkám Friend of a Friend,” dodává Albert.

Hudebník a jedna z nejúspěšnějších českých topmodelek současnosti působící v agentuře Elite Prague tvoří pár již dva roky. Právě Podzimková svého partnera v posledních dvou týdnech prezentace nové písně velmi podporovala. „Partnerka našemu úspěchu věřila. Pokud zrovna v termínu konání finále nebude maturovat, pojede do Izraele s námi,” raduje se zpěvák, který se snaží s přítelkyní trávit co nejvíc času, přestože jsou oba velmi zaneprázdnění. „My máme s kapelou koncerty hlavně v Česku, ona zase pracuje v zahraničí. Snažíme se to sladit, abychom spolu trávili co nejvíce času.”

Pro Alberta jsou rodinné a partnerské vztahy velmi důležité. „Je potřeba udržovat partnerský a rodinný vztah. Když je člověk úspěšný, je to super. Když se ale nedaří, tak jsou rodiče a partneři ti nejdůležitější, kteří člověka podrží,” říká.

Prezentace kapel na soutěži Eurovision Song Contest není pouze o samotné písni, ale o show. Čím tedy v květnu překvapí kapela Lake Malawi v Tel Avivu? „Nejsem žádný velký tanečník, ale jsem showman, tak si myslím, že bude na co se koukat,” slibuje Albert. ■