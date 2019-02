Catherine Zeta-Jones vystavila přednosti v pořádném výstřihu a prozradila tajemství šťastného manželství

Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas Profimedia.cz

Letos to bude 19 let, co si Michael Douglas (74) a Catherine Zeta-Jones (49) řekli své ano. Na koberci při udílení cen Asociace hollywoodských herců, tentokrát šedém, ale vypadali stejně zamilovaně, jako když se před lety brali. Zeta-Jones se svěřila, jak s manželem udržují ve vztahu vášeň.