Dvouměsíční příprava v potu tváře: Zlata Adamovská začala kvůli natáčení filmu běhat

„Připravovala jsem se tak dva měsíce, ale neběhala jsem denně, jenom když jsem měla čas, náladu nebo k tomu prostor. Třeba na chalupě nebo u nás na okraji Prahy, kde bydlím, tam se dá hezky běhat v lese, ale nepřeháněla jsem to zase, že bych chtěla podávat nějaké sportovní výkony,“ prozradila Zlata, která se v novém snímku Ženy v běhu snaží se třemi dcerami uběhnout maratón.

Doma s ní nikdo do přípravy na novou roli moc zapálený nebyl. „Běhala jsem sama, manžel mě vždycky litoval, když jsem přiběhla uřícená z lesa,“ prozradila pro Super.cz herečka, která zvládla nemalé vzdálenosti. „Běhala jsem i 4 kilometry a bylo to pro mě neuvěřitelné, říkala jsem si, jak to může někoho bavit,“ řekla se smíchem Zlata, pro kterou bylo natáčení velkou výzvou.

„Trénovala jsem, protože jsem toužila poznat nepoznané a měla jsem čas přemýšlet, jestli tu smlouvu podepíšu. Dokonce jsem si nainstalovala mobilní aplikaci na běhaní a koukala jsem na ni každou chvilku. Tak mě to stresovalo, že to pro mě vůbec nebyla pohoda, takže jsem mobil zahodila a běhala si jen tak pro radost,“ řekla Adamovská, která nevyloučila, že s jarem opět obuje sportovní boty. ■