Tomáš Klus se rozhodl pro extrémní meditaci: 7 dní byl zavřený bez jídla ve tmě!

Tomáš Klus se na týden nechal zavřít do tmavé boudy. Foto: instagram T.Kluse

O svém pobytu v tmavé boudě, kde prožil týden života, se nyní rozepsal na sociální síti. „7 dní jsem teď bez jídla a teplé vody trávil ve tmě. Bylo to očistných a důležitých 168 hodin života, protože jsem nabral dech. Doslova. Dech svatý,“ svěřil se Klus s tím, že týdenní meditace ve tmě nebyla vždy úplně jednoduchá.

„Jak jsem si tam tak byl, a když nemeditoval, tesknil, tak o to víc meditoval; začalo mi tmavé projekční plátno ukazovat obrazce z mé hlavy a byla to občas docela síla, jako že jsem byl chvíli ve sklepě se zborceným stropem, pak v proutěné chatě, následně v místnosti s mozaikovou zdí a takový pecky,“ svěřil se hudebník, který si prý na tmavý prostor po třech dnech zvyknul.

„Zprvu to člověka trochu vyděsí, jako, jestli už to není to, co říkali ti, co říkali “kámo, tam ti hrábne”, ale dech, dech mě vždy v nepříjemném haluzení přivedl zpátky k sobě,“ svěřil se Klus. Týdenního procesu tedy nelituje. ■