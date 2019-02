Jak dnes vypadá princezna Angelína z pohádky S čerty nejsou žerty? V seriálové roli byste ji nepoznali

Dana Bartůňková v seriálu Krejzovi Video: archiv FTV Prima

Jednašedesátiletá herečka dostala příležitost v seriálu Krejzovi. V nejnovější epizodě ji na scénu přivede Marta v podání Kairy Hrachovcové. Představitelka Angelíny se hodně změnila, diváci ji poznají spíš po hlase než vizuálně.

„To víte, že se mě pan režisér ptal, zda umím ty karty míchat a jestli jsem je někdy vykládala. Odpověděla jsem mu, že samozřejmě, protože jsem se ptala kamarádky, která se tím zabývá. Řekla mi, že to každý dělá jinak, takže mi dali hromadu karet – a dělej,“ řekla herečka o přípravě na roli kartářky Davidové.

Časy se od dob, kdy natáčela pohádku S čerty nejsou žerty, hodně změnily. Dnešní doba je podle ní hektická a spousta projektů vzniká narychlo. Proto si role pečlivě vybírá. „Neustále mě lákají do různých epizodních rolí, ale odolávám. Jsem ze staré školy, takže si trošku dávám bacha, co by mě bavilo, a nejdu do všeho,“ dodala herečka, která se věnuje psaní a režírování divadelních představení pro dětské i dospělé publikum.

Dana je dodnes spojovaná s Angelínou. Stále podepisuje 35 let staré fotky. „Děti si chodí po představení pro podpis i s rodiči. Jednou se mi dokonce stalo, že se na mě to dítě tak podivně koukalo, a nakonec se mě zeptalo, zda jsem při natáčení pohádky měla masku. Logicky, čas běží a děti jsou krásně upřímné a nemůžete se na ně zlobit,“ zasmála se Bartůňková. ■