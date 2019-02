Už 6 let cvičí jógu a vyplácí se jí to: Sexy Markéta Konvičková má postavu snů!

Markéta si užívá v teplých krajinách. Foto: instagram M.Konvičkové

Se svou figurou si rozhodně hlavu lámat nemusí. Zpěvačka Markéta Konvičková (24), která mimo jiné zazářila v jedné z řad úspěšné show Tvoje tvář má známý hlas, pracuje nejen na svém hlase. Již několik let pravidelně cvičí jógu a díky ní má sexy postavu, kterou jí lze jen závidět.

„Už 6. rokem jsem milovníkem bikram jógy! Kdybych žila v Praze, mají mě tam denně! Prostě jsem se v tom našla. Stejných 26 pozic ve 42stupňové místnosti, ale vlastně je každá lekce úplně jiná. Síla, harmonie, hodina a půl klidu, jen vy sami a vaše tělo,“ tvrdí zpěvačka, která trvale žije v Ostravě. Své vypracované tělíčko teď dostala příležitost vystavit.

Markéta si v těchto dnech totiž užívá sluníčka na dovolené v Dubaji, kam vyrazila se svým přítelem. A vedle poznávání cizí země také samozřejmě odpočívá u vody v plavkách, ve kterých vypadá skvěle. „Proto makám, cvičím a chodím pravidelně na hodiny zpěvu, do studia vytvářet srdcem písničky, plánovat videoklipy, spolupráce, koncertuju, vystupuju, někdy žiju v autě, někdy ve vlaku, studuju do toho vysokou školu a dělám, co mě baví. Abych si přesně takhle dvakrát ročně mohla odskočit někam vypnout,“ dodala krásná blondýnka. ■