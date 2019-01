Česko pošle na Eurovizi zpěváka, který viděl světlo na konci tunelu: Naváže s touto písní na loňský úspěch?

Lake Malawi - Friend Of A Friend

Finále Eurovize se po vítězství izraelské zpěvačky Netty uskuteční v Tel Avivu. Česko bude reprezentovat Albert Černý se svou kapelou. Píseň Friend of a Friend získala nejvíce bodů z osmi domácích finalistů.

„Chtěl bych v prvé řadě poděkovat našim fanouškům, lidem z České televize, kteří s námi hodně protrpěli, a všem mým konkurentům, kteří vytvořili skvělou atmosféru,“ reagoval bezprostředně po vyhlášení Albert a dodal: „Nebudu lhát, je to pro mě splněný sen. Když jsem tu písničku složil, tak jsem uviděl světlo na konci tunelu a říkal jsem si, že by to mohl být odrazový můstek do celého světa. Pevně věřím, že tomu tak bude.“

O vítězi rozhodovala veřejnost i odborná porota. Pokud by hlasovali jen fanoušci, uspěl by zpěvák Jakub Ondra. Nejvyšší souhrnné skóre však měli Lake Malawi a dostali šanci vystoupit v Izraeli. ■