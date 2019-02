Cvičení ji zase tolik nebaví. Alice Bendová si ke štíhlejším stehýnkům pomůže odsátím tuku

Alice Bendová si nechala odsát stehna. Super.cz

„Začala jsem cvičit a běhat, přesto tam zůstávají stehýnka,” popisuje své rozhodnutí herečka a dále dodává: „Asi by se to vycvičilo, kdybych víc běhala, cvičila a omezovala se v jídle, ale mně se nechce.”

Bendová už před třemi lety podstoupila podobný zákrok v oblasti bříška. Věděla tedy, do čeho jde. „Asi nejhorší pro mě bylo to stahovací prádlo, které jsem musela nosit šest týdnů. Příjemné to není. Možná díky tomu se ale kůže drží tam, kde má. Jsem s tím smířená," přiznala Alice.

Zdá se, že herečka bude brzy po zákroku fit. „Výhodou liposukce SlimLipo je to, že předchází vzniku nerovností a kožních převisů, jako jediná liposukce zároveň stahuje a vypíná pokožku a také klientku čeká minimální rekonvalescence po zákroku," vysvětluje MUDr. Tomáš Paduch z Kliniky YES VISAGE výhody liposukce, již podstoupila Alice Bendová.

Herečku operace neomezí ani v cestování a v návštěvě jejího druhého domova na Tenerife, kde si pořídila byt. „Jedeme tam zase v zimě a vůbec mi to nevadí, pojedu tam i s prádlem. Já tohle neřeším,” mávla rukou Alice Bendová, která se už nemohla dočkat štíhlejších stehen. ■