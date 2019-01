Bývalá hvězda Ulice Patricie Solaříková ukázala sexy postavičku v plavkách

Patricie vyrazila za teplem. Foto: instagram P.Solaříkové

„Poslední den, poslední fotka, trocha cachtání a nějaký ty klasický pózovačky ve vodě, že jo,“ připsala si herečka ke snímku z moře. Patricie si sportováním udržuje štíhlou figuru, a tak se ani měsíc po vánočních svátcích nemusí stydět předvést své křivky v bikinách. Dovolenou ve Spojených arabských emirátech si ale neužívala pouze v bikinách a u vody.

S přítelem cestovali na nejrůznější místa a nevynechali ani výlet do pouště. „Přiznám se, že jsem od Dubaje příliš neočekávala a vlastně jsem nevěděla, do čeho jdu, a musím říct, že je to úlet! Dubaj je prostě úplně jiný svět, permanentně jsem na něco fascinovaně zírala, je to v podstatě jako když projdete skříní do Narnie a nejlepší zážitek rozhodně výlet do pouště,“ svěřila se herečka, která se po několika dnech opět vrací do pracovního kolotoče. ■