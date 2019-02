Nejvíce sexy model brněnského plesu? Neuvěříte, kdo vyhrál! Vynesla ho maminka Nely Slovákové

Nela Slováková se sladila s maminkou Janou. Super.cz

Jana má skvělou postavu, takže si modely na tělo může dovolit. A prý pro to moc nedělá. "Občas si jde zacvičit, ale to je tak všechno. Nemá to vydřený," řekla Super.cz Nela. "Nepracuji na tom. Nechávám to plynout," dodala čerstvá padesátnice Jana Slováková.

Nela se svou matkou barevně ladila. Místo overalu ale vynesla krajkové šaty. "Já si myslím, že mám jemné, krásné, ale rafinované šaty. Výjimečně mám výstřih, ten normálně moc nenosím. Je hezčí třeba ukázat nohy nebo záda. Jsem taková jemná princezna," řekla. ■