Žádná péče profesionálů! Borhyová se na prestižní ples nalíčila a učesala sama. A takhle to dopadlo

Lucie Borhyová Super.cz

Ples jako Brno se dá jednoznačně považovat za jednu z nejprestižnějších akcí sezóny. Hvězdy i hosté se na ni připravují několik měsíců. Vybírají šatů, účes i doplňky. Moderátorka Lucie Borhyová (40) to ale až tak neřešila. Takhle to vypadá, když se učeše a nalíčí sama.

"Líčila jsem se a česala sama. Tenhle účes je home made. Dělala jsem si to před cestou do Brna, trvalo to tak půl hoďky celkově. Make-up i vlasy. Mám už tolik akcí, že to mám trošku v ruce. Ráda se dávám do péče odborníků, ale většinou na to není čas. Ve finále se v tom cítím nejlíp, znám se. Mám to většinou rychle nalíčený," prozradila Lucie, které to neskutečně slušelo a účes opravdu vypadal jako od profesionála.

Lucie zářila v šatech návrhářky Petry Brzkové. "Spolupracujeme spoustu let, vyzkoušíme, je to rychlý. Jsou to šaty přímo na mě. Má mě v oku," dodala Borhyová. ■