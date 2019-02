Díky nespavosti si Mirek Etzler (54) může naplno užívat sedmiměsíčního synka: Jsem takový dědečkotatínek

Mirek Etzler tráví veškerý čas, který mu mimo práci zbývá, se synem Samuelem. Super.cz

„Energii na to mám, jen toho času mám asi méně, než bych sám chtěl. Mám skvělou partnerku, která za mnou často přijede, když mám pauzu mezi natáčením nebo představením. Takže to doháním takto. Navíc syn vstává velmi brzy okolo čtvrt na šest, já vstávám v pět, takže ráno bývá náš čas. My si spolu zpíváme, tancujeme a povídáme si, jak to bude mít v životě těžký, jak to bude mít krásný. On je dobrý parťák na rozhovor, protože toho moc nenakecá. Je to dobrý posluchač,” svěřil se nám Mirek se svými rituály v salonu Petry Pilařová, kde si jeho partnerka Helena zkoušela šaty na Český ples.

Rodičovskou roli si herec ve zralém věku užívá. Etzler, která má již tři odrostlé děti, si ale na dalšího potomka už netroufá. „Další děti už nikdy dělat nebudu, to kategoricky zamítám,” smál se Mirek Etzler. ■