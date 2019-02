Jaké jsou aktuální trendy letošní plesové sezóny? Nebojte se červené a nezapomeňte na rukavičky

Petra Pilařová představila aktuální trendy pro velkou večerní. Super.cz

Plesová sezóna je v plném proudu. Asi vás zajímá, na co se při výběru modelu letos zaměřit. Ptali jsme se módní návrhářky Petry Pilařové na aktuální trendy.

„Trendy jsou různé, každá žena si z trendů vybírá to, co ji oslovuje. Řekla bych, že převládá černá barva, zlatá a stříbrná. Letos se objevuje i červená, kterou jsem zařadila do kolekce,” prozrazuje návrhářka.

Dalo by se říct, že v této sezóně vede určitý střih šatů? „Řekla bych, že ženy se u nás stále rozdělují na dvě skupiny. Na ty, které inklinují k jednoduššímu antickému střihu a ty, které naopak dávají přednost krajkám, od kterých pomalu upouštím. Já sama dávám přednost jednodušším střihům, a prostřihům, které odhalují i neodhalují,” říká návrhářka.

Neměli byste zapomínat na doplňky. Pilařová nezapomíná třeba na rukavičky. „Móda se často opakuje. Už není co vymyslet. Záleží na tom, kdo co preferuje. Zařadila jsem ke svým šatům rukavičky i kožešinky,” říká Petra, která těmito doplňky vybavila na jeden z plesů i Janu Doleželovou (37). ■