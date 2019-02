Rozjede hvězdnou kariéru po mamince? Tereza Kostková natočila se synem Tondou první film!

Tereza Kostková promluvila o novém snímku. Super.cz

Přestože si konkurz na roli ve filmu Ženy v běhu zprvu vyzkoušet nechtěl, nakonec na to kývnul, a zahrál si tak se svou maminkou. „Bylo to poprvé a bylo to prima. Byli jsme rádi, že spolu trávíme čas,“ svěřila se pro Super.cz Tereza s tím, že nejvíce jejího syna táhne práce režiséra.

„Jeho filmařina zajímá odmalička a pokukuje po filmové režii, ale uvidíme, je malý. Ale zajímá ho to intenzivně, takže mi přišlo, že bude fajn, když bude na place, hlavně je v tom odmala, takže byl rád, že si to zkusí, a těšili jsme se z toho, když mu to nabídli,“ řekla Tereza. Tonda si ve filmu zahrál jednoho z jejích tří synů, a to prostředního Kubu.

Nebyl jediný, kdo se na plátně objevil se svým rodičem. Nejmladšího ze synů, které má ve filmu Tereza s Ondřejem Vetchým, si zahrál právě syn známého herce, Áron Vetchý. „Myslím, že to natáčení děti bavilo,“ svěřila Kostková, která se ve snímku se svou rodinou připravuje na maraton.

Před několika lety se běhání sama intenzivně věnovala, takže přípravu na natáčení příliš neprožívala. „Existovalo deset let v mém životě, kdy jsem opravdu hodně běhala, a to tělo si relativně rychle vzpomnělo. Ale nemusela jsem se připravovat moc, protože hraji děvče, které neběhá, takže jsem ani nechtěla trénovat. Navíc to filmování je přeci jenom jiný proces,“ prozradila herečka, která se nyní věnuje raději tenisu, plavání nebo cvičení jógy. ■