Na jeviště ho už prý nikdo nedostane: Práci před kamerou si ale Viktor Preiss nenechal ujít!

Viktor Preiss natočil novou sérii detektivek. Michaela Feuereislová

Před třemi lety Viktor Preiss (71) oznámil, že se jako divadelní herec rozhodl jít do penze. Poslední dva roky se tak více věnuje rodině, výletům do přírody nebo čtení knih. Zatímco k práci na jevišti se vracet nechce, před kameru si občas odskočí.

Jinak tomu nebylo ani při natáčení nové minisérie detektivek s Davidem Matáskem Případy podle Proškové. Preiss natočil tři díly. „Je to takové svobodné rozhodování, člověk není přepracovaný a těší se na tu televizní práci a na určitou společnost. Vždycky to skončí a pak se zase něco nového začíná, takže je to pestré a není to vůbec důchodový pocit,“ prozradil na tiskové konferenci herec.

Na obrazovce bude k vidění v premiérových dílech od neděle, a jak sám přiznal, přestože ho role kapitána Vašátka velmi baví, detektivkám ve svém životě příliš neholduje. „Jsme s paní režisérkou (Lucií Bělohradskou - pozn.) dlouholetí přátelé, a s většinou lidí, kteří v tom účinkovali. Jsem za to rád, byla to plnohodnotná práce s hercem, byla to vyzkoušená metoda, kdy herec potřebuje vědět, co se po něm chce. A hlavně pro mě jako pro detektiva bylo důležité, aby mi paní režisérka vysvětlila, o co vlastně jde,“ řekl se smíchem Preiss. ■