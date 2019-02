Takhle spolu dovádí na jevišti: Muzikálový fešák vzal svou snoubenku do náruče a odhalil její pozadí

Pecha hraje se svou přítelkyní společné představení. Michaela Feuereislová

Lásku si vyznávají nejen v běžném životě, ale nyní už i na jevišti. Muzikálový zpěvák Peter Pecha má za sebou premiéru nové hry Intimní příběhy z ráje, kde se potkává se svou snoubenkou Kateřinou Sedlákovou. A to ne v ledajakých rolích, v inscenaci Divadla Na Maninách hrají Adama a Evu.

„Je to poprvé, co s Kačkou hrajeme spolu. Dřív jsme sice oba účinkovali ve stejných projektech, ale nikdy jsme se nepotkávali přímo na jevišti,“ svěřil Pecha s tím, že je jejich nová hra velmi baví.

„Jsme z toho nadšení, je to nová zkušenost a velmi nás to baví. Já hraji Adama a moje Kateřina Evu, takovou tu krásnou ženu, co je skvělá hospodyňka a poslouchá svého muže na slovo,“ svěřil Peter, který se s Katkou připravoval na roli během Vánoc. A nutno říct, že jeho Katka rozhodně krásná žena je, což předvádí i během představení na jevišti.

„Máme za sebou druhou reprízu a zatím slyšíme jen samé skvělé ohlasy,“ svěřil Pecha, který s Katkou pomalu začíná plánovat svatbu. A zatímco o miminku zatím nemluví, v představení, kde se potkávají s Robertem Jaškówem a Jitkou Ježkovou, už si Katka zkouší, jak jednou s bříškem bude vypadat. ■