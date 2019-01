Exmanžel Partyšové čeká dítě se svojí bývalou ženou! Takhle něžně jí hladí těhotenské bříško

Daniel Farnbauer s Lucií Herminapress

Exmanžel Gabriely Partyšové (40), miliardář Daniel Farnbauer, se po rozchodu s moderátorkou dal opět dohromady se svojí první ženou Lucií. A šli do toho pěkně po hlavě. Pár už spolu má děti Daniela a Anetu, nyní čeká třetího potomka.

Farnbauer se s exmanželkou, ke které se loni vrátil, objevil na Plesu jako Brno, luxusní a prestižní společenské události, kde se to boháči jen hemžilo. Není divu. Cena vstupenek se pohybovala v rozmezí od 8 500 do 21 700 korun. Po vyprodání kapacity byly uvolněny dvě prémiové vstupenky za 100 tisíc korun. Ples byl vyprodaný za pár dní.

Farnbauer se ke své manželce měl, neustále jí hladil těhotenské bříško. Lucie je pro něj osudovou ženou. A stejné je to i naopak. Jinak by jistě těžko překousla to, že od ní manžel odešel, aby se oženil s Gabrielou Partyšovou, a za dva roky ho měla v náruči znovu. Nyní se oba těší na radostnou událost. ■