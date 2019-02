Zabiják ze Hry o trůny vypadá vedle drobné manželky jako gigant. Tento rozkošný snímek se stal hitem internetu

Hafþór Júlíus Björnsson s manželkou Profimedia.cz

Hafþór Júlíus Björnsson (30) alias Hora z Hry o trůny je opravdu velký chlapík, jen co je pravda. Islandský herec a silák zapózoval na zimním snímku vedle drobné manželky a s hrnkem horké čokolády v ruce. Jenže, co je pro jiné běžnou velikostí hrnku, vypadá v Björnssonově obří ruce jako miniatura.

Fanoušci si samozřejmě nemohli nevšimnout a hned se pustili do veselého komentování. „Vypadá to, že si tu čokoládu může dát jako panáka,“ napsal jeden z fanoušků do komentářů na Instagramu. Spousta z nich také neopomněla upozornit na velikostní rozdíl mezi ním a manželkou Kelsey Henson, kterou si vzal v říjnu loňského roku.

Björnsson, který je také loňským nejsilnějším mužem světa, se jako Hora vrátí na obrazovky v dubnu, kdy se fanoušci populárního seriálu konečně dočkají poslední série Hry o trůny. ■