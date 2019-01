Příroda ji neobdařila pouze krásným hlasem: Operní diva se před lety živila také modelingem!

Štěpánka Pučálková Michaela Feuereislová

Dostala do vínku nejen krásný hlas, ale i figuru. Česká operní pěvkyně Štěpánka Pučálková (33) sice nikdy o profesionální dráze modelky neuvažovala, za dob studií si ale na přehlídkových molech občas vydělávala.

„Spíš jsem chodila přehlídky, než abych dělala focení, Přivydělávala jsem si během studia modelingem. Měla jsem na to tehdy figuru a o deset kilo méně, ale nikdy jsem neměla sen, že bych to chtěla dál dělat. Byly to milé peníze vedle studia, ale zpěv byl u mě vždy na prvním místě,“ svěřila se nám mezzosopranistka, která si nyní zkusila roli foto modelky.

K příležitosti koncertu Mozartovy narozeniny, který bude dirigovat světoznámý operní pěvec a dirigent Plácido Domingo, si nechala ušít originální róbu. „Měla jsem představu tylové nadýchané sukně, a přitom se zrodil nápad, že živůtek bude body a k tomu si budu měnit sukně, mám celkem tři, mám krátkou, kterou použiji na after party, pak dlouhá úzká a přes ni si nakonec dám tu tylovou s aplikací,“ svěřila pěvkyně při focení svého modelu, který jí na velký koncert ušila česká návrhářka Šárka Strnadová.

Opěrní pěvkyně se na jevišti Stavovského divadla objeví v krásných zlatých šatech a jak sama přiznala, i když je profesionálka, před tímto vystoupením trému má. „Je to pro mě první zkušenost s panem Plácido Domingem. Vybíral si z nahrávek, poslali mu více českých zpěvaček a údajně řekl, že jsem pěkná ženská s hezkým hlasem, takže mě pro koncert bere. Dokonce jsem se před koncertem ani nesetkali, uvidíme se až v neděli v divadle,“ svěřila operní pěvkyně. ■