Zpěvák z kapely Mirai se po rozchodu nehroutí: Místo nové lásky raději řeší hudební ceny

"Přečetl jsem nominace, byla to pro mě čest, že nás dva pozvali. Určitě nejsem moderátor," usmívá se. Finálový galavečer prý uvádět určitě nebude. "Nemám na to, přenechám to těm, co to umí. Moderuji občas menší akce, středoškolské plesy - ze srandy. Nejsem moderátor, nechám to povolanějším a zůstanu u toho, co nám relativně jde, nechám to tak," vysvětluje. O Miraie je mezi středoškoláky velký zájem.

Poslední dva roky získávají jednu cenu za druhou. "Loni jsme na Andělech získali jednu cenu, měli jsme čtyři nominace. Loňský rok byl skvělý. Andělé jsou super, mám ho doma v obýváku, je to velká krásná věc," dodal Mirai, který před nedávnem přiznal rozchod s partnerkou Nikolou, se kterou žil deset let. "Nechci to komentovat, je to osobní, intimní. Omlouvám se. Jestli mám partnerku, neřeknu," dodal. ■