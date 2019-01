Trávníček, Švandová a Bočanová přišli o pohádkový kšeft! Výpravný muzikál končí kvůli finančním problémům

Muzikál Tři oříšky pro Popelku končí. Video: Tři oříšky pro Popelku

Přestože byla podzimní představení vesměs do posledního místa vyprodaná, producenti muzikálu Popelka přiznali, že projekt nezvládli ufinancovat.

Producentská společnost NOGUP agency, za kterou stojí Jiří Jurtin, o nutnosti ukončení svého posledního projektu informovala v krátkém prohlášení, které její představitelé zaslali všem hercům a realizačnímu štábu muzikálu Tři oříšky pro Popelku.

„Vážení přátelé, bohužel vám musím oznámit, že nejsme schopní dál provozovat muzikál Tři oříšky pro Popelku. Proto jsme nuceni zrušit únorová a březnová představení. Nebyli jsme schopní nadále projekt ufinancovat, ačkoliv jsme pro to dělali vše, co bylo v našich silách, a to na úkor našich osobních peněz a i zdraví,” píše se v prohlášení.

„Byl to krásný projekt, ke kterému bychom se jednou rádi vrátili, teď to ale bohužel není možné. Nemůžeme nikoho z vás nadále vystavovat pozdnímu vyplácení honorářů za vámi bezchybně odvedenou práci. V současné době se musíme dát zdravotně dohromady, přijmout svou producentskou prohru, a hlavně zlikvidovat vaše pohledávky. Je nám líto, že jsme vám způsobili problémy, ale uděláme všechno pro to, aby byla co možná nejrychleji zjednána náprava,” slibují v prohlášení.

Ke svým dluhům vůči hercům a realizačnímu týmu projektu se budou stavět čelem. "Všem se vám hluboce omlouváme,” ukončili producenti prohlášení.

Muzikál Tři oříšky pro Popelku měl premiéru 12. října 2018 a poslední představení se odehrálo 31.12. 2018. Diváci se mohli dočkat i žádosti o ruku přímo na pódiu, což připomíná video. ■